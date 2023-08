“Universo in Rosa” a Loano, a Claudia Ghiraldello il Premio Ambasciatrice della Cultura

Loano. E’ stato conferito a Claudia Ghiraldello il Premio Ambasciatrice della Cultura assegnato nell’ambito di “Universo in Rosa”, la manifestazione dedicata al mondo femminile che si tiene ogni anno a Loano. Il premio è stato consegnato nell’ambito della “serata di gala” che si è tenuta ieri sera in piazza Italia.

“Nell’ultimo anno – spiegano il sindaco di Loano Luca Lettieri e l’assessore alla cultura Enrica Rocca – Claudia Ghiraldello ha portato un forte contributo al mondo della cultura cittadina e non solo. In particolare, il suo ultimo lavoro, dedicato alla ‘Arte profana nel caruggio di Loano’ per le Edizioni De Ferrari, ha gettato una nuova interessante luce sulle opere d’arte che decorano le volte, i soffitti e le pareti delle dimore che affacciano su corso Roma e sul nostro caruggio. Veri e propri tesori che, grazie a questo volume, ora possono essere ammirati non solo dai fortunati abitanti di queste residenze, ma anche da tutti i loanesi (e non solo). Un intero capitolo del libro è dedicato alla figura di Ernesto Piumatti, pittore e restauratore che proprio nel caruggio lasciò una profonda traccia del suo passaggio e che oggi, purtroppo, è stato in parte dimenticato. Nel libro è stata anche pubblicata per la prima volta la realtà pittorica della casa natale del Patriarca Giuseppe Valerga. Infine, oltre allo studio artistico del caruggio, Ghiraldello ha voluto produrre una ricerca sulla realtà territoriale loanese presente nel Catasto napoleonico; ne è uscita una miriade di dati che, mai prima conosciuti, pongono in collegamento passato e presente”.

