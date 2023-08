Albenga, lavori sull’argine del Centa: sospeso il divieto di sosta sul Lungocenta, in via degli Orti e via S.Filippo

Albenga. Lo scorso 20 luglio hanno preso il via i lavori di ripristino, effettuati dalla Regione, relativi al risanamento del tratto di argine del fiume Centa pesantemente danneggiato dal maltempo a ottobre 2020. E arriva una novità per i turisti e residenti della zona per quanto riguarda i parcheggi.

La giunta comunale di Albenga ha infatti deciso di sospendere il divieto di sosta, collegato allo spazzamento meccanizzato e pulizia delle strade, in alcune arterie cittadine situate nei pressi della zona di cantiere.

» leggi tutto su www.ivg.it