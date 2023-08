Ance Savona, al via inserimento di migranti e richiedenti asilo nel settore edile

Savona. Grazie alla collaborazione tra Prefettura di Savona, Ance Savona, Ente Sistema Edilizia Formazione e Sicurezza Savona, parti sociali e associazioni del terzo settore che gestiscono i centri di accoglienza, attuata nell’ambito di un apposito Tavolo tematico attivato negli scorsi mesi in seno al Consiglio Territoriale per l’Immigrazione, anche a Savona trova applicazione il protocollo nazionale per l’inserimento di migranti e richiedenti asilo nel settore edile, siglato nel maggio 2022 dal Ministero dell’Interno, Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Associazione Nazionale Costruttori Edili e organizzazioni sindacali di settore.

Diciotto giovani provenienti da diversi Paesi extraeuropei, che hanno fatto ingresso in Italia recentemente, sono stati selezionati attraverso colloqui per essere avviati a un percorso di formazione professionale e inserimento lavorativo nel settore dell’edilizia.

