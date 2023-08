Genova. Grave incidente in tarda mattina sull’autostrada A12 in direzione Livorno. Per cause da chiarire un’auto si è ribaltata e una donna nell’impatto ha riportato l’amputazione del dito di una mano.

È successo poco dopo le 11.00 nel tratto tra Nervi e Recco. Il traffico è bloccato con 6 chilometri di coda.

