Bagnante spinto dalle onde verso la scogliera, il bagnino si tuffa e lo riporta a Riva

Dopo quella di ieri che ha tenuto in massima allerta tutti i bagnini del litorale – con l’intervento provvidenziale di tre ragazzi – anche oggi le onde sulla nostra costa hanno messo in difficoltà numerosi bagnanti, messi in difficoltà anche dalla forte corrente. Al bagno di Pitì di Marinella in particolare, si è reso necessario l’intervengo del giovane bagnino Nicolò Brizzi che nel primo pomeriggio si è gettato fra le onde per trarre in salvo un ragazzo che era stato trascinato pericolosamente vicino alla scogliera e non riusciva più a rientrare da solo a riva. Raggiunto e messo in sicurezza è stato riportato sano e salvo sulla battigia.

