Camogli: burraco pro Ghirotti con 160 partecipanti, un successo

Alla bocciofila “A, Corzetto” di Camogli si sta svolgendo il V° Memorial “Ileana Gimelli”, torneo di burraco in favore dell’Associazione “Gigi Ghirotti”. Tanti i partecipanti: 160 per 40 tavoli, arbitro Ermanno Tesserini. Per tutti un premio.

L’iniziativa, come ha ricordato Roberto Vucas, presidente della bocciofila, si deve a Roberta Morando, che ha voluto così ricordare la madre Ileana assidua frequentatrice della bocciofila ma anche una delle prime pallanuotiste in Italia nella squadra della Rari Nantes Camogli. Vucas ha anche ringraziato quanti hanno collaborato alla serata, in particolare Stefania Cerulli, Giancarla Sessarego, Simona Chiesi e i commercianti di Camogli, Recco, Avegno, Sori, Genova e Gattorna che hanno generosamente fornito i premi.

