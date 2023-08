Carasco-Lavagna: doppio incendio di sterpaglie a Settembrin e Berissi

Accade. Nonostante il vento e nonostante sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità che vieta tutto ciò che possa scatenare un rogo. I vigili del fuoco di Chiavari, oggi sono intervenuti due volte per avere ragione delle sterpaglie a fuoco prima che potessero estendersi aiutate dal vento e dalla siccità e diventare incendio. La prima volta lungo la strada in prossimità del Settembrin; alle 19 nuova uscita per un nuovo allarme nella Valle dei Berissi, a Cavi di Lavagna. I responsabili, se individuati, vanno incontro a gravi sanzioni.

