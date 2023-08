CastèLive prosegue con “Frank Vitali e i Lestofanti”

CastèLive2023 la fortunata rassegna che si svolge nell’antico borgo Castè, nel comune di Riccò del Golfo di Spezia, proseguirà Giovedì 10 agosto alle 21 con l’esibizione di “Frank Vitali e i Lestofanti”. La band spezzina si esibirà nel concerto “Sing the Swing “, un suggestivo confronto tra due artisti all’apparenza molto diversi : Fred Buscaglione e Frank Sinatra. L’inconfondibile voce di Frank Vitali coinvolgerà il pubblico in una serata a tutto swing, durante la quale sarà impossibile non ballare e cantare seguendo i ritmi di questi musicisti di grande talento e professionalità. Al fianco di Frank Vitali si esibiranno infatti Alfredo Petroli, batterista e produttore musicale che ha lavorato con numerosi artisti a cominciare da Giorgia, Armando Fiorenza alle tastiere, Pietro Bertilorenzi al basso, Fabio Cozzani Sax Contralto e Tenore, Giovanni Franceschini alla Tromba.

La rassegna è organizzata da CastèVive!, associazione per la tutela e la promozione dell’antico Borgo Castè che, grazie all’impegno dei suoi abitanti e delle strutture ricettive, da villaggio semi abbandonato si sta sempre più affermando come centro turistico e culturale. Anche il 10 agosto, prima e dopo il concerto, sarà possibile visitare il villaggio e le sue esposizioni a cielo aperto, il laboratorio olfattivo e la nuova House Art di Mauro Manco che ha scelto Castè come luogo dove risiedere e dar vita alle sue creazioni. Passeggiando per il borgo si possono ammirare le sculture che già dal 2015 l’artista italo-svizzero ha posizionato sugli edifici e lungo i caruggi, iniziando quel percorso che sta portando Castè ad affermarsi come galleria diffusa. Alle sculture, realizzate con materiali di recupero di Manco, si sono aggiunte negli anni le fotografie di Gianluca Ghinolfi, anche lui residente a Castè e le opere realizzate dagli artisti spezzini Olimpio Galimberti, Nicola Micali, Nicola Perucca e Walter Tacchini, coordinati da Marco Natale. Fino al 2 settembre, inoltre, saranno esposti nel borgo i progetti di 18 studenti della facoltà di architettura dell’Università del Liechtenstein che, guidati dal professore Alberto Alessi, hanno voluto immaginare nuove destinazioni d’uso per alcune aree ancora abbandonate del borgo. Come sempre anche Giovedì 10 agosto, dalle ore 19, sarà possibile cenare nella piazzetta antistante Corte Paganini con le specialità gastronomiche preparate dal laboratorio artigianale GIARdiGIO’ di Riccò del Golfo di Spezia.

