Digitalizzazione e accesso ai fondi Pnrr, accordo tra Regione, Anci e Liguria Digitale

Genova. Una convenzione tra la Regione Liguria, Anci Liguria e Liguria Digitale per supportare la digitalizzazione degli enti locali liguri e accedere ai fondi PNRR. È quanto approvato con una delibera della Giunta regionale che, attraverso la costituzione di un “Centro di competenza PNRR digitale” a disposizione dei comuni liguri, punta a rafforzare la capacità tecnica e amministrativa degli enti locali per ottenere i fondi PNRR e per portare avanti il processo di digitalizzazione. Nel nuovo Centro lavoreranno figure tecniche specializzate di Liguria Digitale e di Anci Liguria a supporto degli uffici comunali.

Ai comuni liguri che sceglieranno di aderire al PSR (il Polo Strategico Regionale), come ulteriore facilitazione, sarà inoltre offerta la possibilità di fruire gratuitamente, per dodici mesi, di alcuni servizi, tra i quali: il canone cloud, l’hosting del proprio sito istituzionale, un passaggio alla rete regionale in fibra ottica, uno studio di fattibilità per l’implementazione di nuovi servizi.

