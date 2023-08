Donna trovata morta in un appartamento alla Foce: l’autopsia esclude la violenza, forse è stata soffocata da un boccone

Genova. Saranno gli esiti dei test tossicologici a fare del tutto chiarezza sulla morte della donna di 53 anni trovata senza vita nel suo letto di un appartamento al civico 6 di viale Brigata Bisagno nel quartiere della Foce ma l’autopsia, eseguita dal medico legale Camilla Tettamanti, ha escluso che si tratti di una morte violenta. Nella trachea sono stati trovati resti di cibo: l’ipotesi è quindi quella del malore quando la donna si è coricata a letto o quella di un’overdose.

Il sostituto procuratore Daniela Pischetola aveva aperto un fascicolo proprio per poter svolgere gli accertamenti, visto che fra l’altro il compagno della 53enne avrebbe avuto un precedente per maltrattamenti nei confronti della donna. Una relazione difficile e spesso violenta fra i due, come hanno raccontato diversi vicini di casa agli investigatori della squadra mobile, relazione segnata anche dall’abuso di alcol e sostanze stupefacenti.

