Due euro per un piatto vuoto per una bimba, Toti: “Extra sbagliato, ma non facciamo di tutta l’erba un fascio”

Finale Ligure. Si è trasformata in poche ore in una notizia virale – ripresa da diversi quotidiani nazionali – il caso sollevato questo pomeriggio dalla giornalista Selvaggia Lucarelli, che attraverso un post su facebook ha messo nel mirino uno scontrino fiscale rilasciato da un’osteria finalese.

Due euro per un piatto vuoto (definito sullo scontrino come “piattino condivisione”) fatti pagare ad una famiglia che si è rivolta al personale “dell’Osteria del cavolo”di Finalborgo per condividere una piatto di trofie al pesto con la figlia di tre anni, la quale non aveva consumato nulla.

» leggi tutto su www.ivg.it