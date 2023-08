Energia e coccole, il bel Tobias vi aspetta a San Venerio

Bello, giovane, coccolone, dinamico… Tobias è pronto a balzare fuori dal canile e rendere felice chi vorrà accoglierlo nella sua casa. “Ha tutte le carte in regola per uscire fuori dal canile prima di subito, stranamente invece la sua permanenza con noi si sta protraendo più del previsto. Venite a rendervi conto di persona che cane speciale che è!”, l’invito dell’Impronta, l’associazione che gestisce il canile municipale di San Venerio (che ha Tobias ha dedicato questo video di presentazione). Taglia media, molto bravo con le persone, Tobias non ha grande feeling con cani maschi (da valutare con le femmine) e gatti. Per prendere un appuntament e andare a conoscerlo, contattate Anna su Whatsapp al 348/7882777.

