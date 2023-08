Fos, ricavi delle vendite nel primo semestre 2023 a 11,3 milioni

Genova. Fos S.p.A., PMI genovese di consulenza e ricerca tecnologica, attiva nella progettazione e nello sviluppo di servizi e prodotti digitali per grandi gruppi industriali anche internazionali e per la Pubblica Amministrazione, comunica i dati preconsuntivi del bilancio intermedio consolidato al 30 giugno 2023, non sottoposti a revisione contabile.

I ricavi delle vendite del Gruppo al 30 giugno 2023 si attestano a circa 11,3 milioni di Euro, in crescita del 46% rispetto ai 7,7 milioni di Euro del primo semestre 2022. Tale risultato è stato possibile sia grazie alla crescita organica, in parte trainata dalla generazione di ricavi derivanti da nuove soluzioni tecnologiche provenienti dai progetti di ricerca e sviluppo e da piattaforme proprietarie, sia grazie alla crescita dovuta al consolidamento della società NAeS Solutions S.r.l., acquisita in data 26 settembre 2022, i cui ricavi al 30 giugno 2023 risultano pari a 2,4 milioni di Euro.

