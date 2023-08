Fumata bianca: Nzola alla Fiorentina per 12 milioni. Ma senza Pierozzi

Fumata bianca, M’Bala Nzola lascia lo Spezia e si prepara a cominciare una nuova avventura alla Fiorentina, alla corte di Vincenzo Italiano. In serata Eduardo Macìa ha cenato in centro a Firenze con Joe Barone e Giovanni Branchini, trovando un accordo totale per la cessione dell’attaccante. Del menù di Piazza del Cestello non ha fatto parte Niccoló Pierozzi, che lo Spezia spera di riuscire ad acquistare ma che sarà operazione a parte rispetto alla trattativa Nzola, di cui si discuterà domani.

L’affare si chiuderà sulla base di dodici milioni di euro, confermati anche dal dg dei viola Barone, che ai cronisti presenti fuori dal ristorante fiorentino ha annunciato le visite mediche e la firma dell’attaccante angolano previste per domani. Si chiude qui dunque la telenovela Nzola, trascinatore della scorsa stagione, che lascia lo Spezia dopo esserne entrato indelebilmente nella storia, ritrovando l’allenatore conosciuto a Trapani e con il quale era cominciata la sua bella storia in maglia bianca e che ora spera di scrivere nuove pagine vincenti.

