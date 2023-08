Gli appuntamenti per il Ferragosto a Deiva Marina

Pochi giorni ci separano dalla notte più attesa dell’estate, quella di Ferragosto, e il Comune di Deiva Marina ha avviato i preparativi per offrire, come ogni anno, ai deivesi e ai turisti presenti nel borgo una serie nutrita di eventi a partire dalla Notte Bianca prevista per il giorno 13 agosto; la serata inizierà alle 22:00 con un intrattenimento musicale curato dallo staff di New Generation Sound, che allestirà il palco in Largo Martiri Partigiani a ridosso del cavalcavia ferroviario, offrendo uno spettacolo di giochi di luce, animazione e tanta musica da ballare tutti insieme sotto le stelle. La serata successiva, 14 agosto, tutti con il naso all’insù per l’atteso spettacolo pirotecnico alla foce del fiume Valdeiva, con inizio alle ore 22:30. Il giorno di Ferragosto, in Località Piani della Madonna, si terranno poi le solenni celebrazioni in onore di N.S. dell’Assunta con la S. Messa con processione alle ore 21:00, chiuderà la giornata di festa uno spumeggiante evento per grandi e piccini: lo schiuma party con musica e animazione nella spiaggia di libera di Deiva Marina, organizzato sempre da New Generation Sound. Le manifestazioni di Ferragosto saranno precedute da due eventi culturali, inseriti nella rassegna “Libri e Autori”, presso la Fiera del Libro in corso sul Lungomare di Deiva Marina: Giovedì 10 Agosto, alle ore 21:30, avrà luogo l’incontro con Mario Dentone, noto autore locale, che presenterà il suo volume “Un marinaio – 1 La Moglie del capitano” pubblicato da Mursia e Venerdì 11 Agosto, sempre alle 21:30, sarà invece la volta di Riccardo Landini con il suo romanzo giallo “L’ingannevole fascino del passato” pubblicato da Laurana editore.

