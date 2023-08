I guanti di Dragowski sulla porta dello Spezia: il polacco non è sul mercato

Bartłomiej Dragowski è stato certamente uno dei migliori in campo dello Spezia nella sfida di ieri pomeriggio contro il Mallorca. Il portiere polacco, tornato al 100% della condizione dopo il complicato finale della scorsa stagione, ha più volte sbarrato la porta agli attaccanti spagnoli, dimostrando ancora una volta quello che è il suo potenziale e quanto possa ancora dare alla squadra bianca. Nonostante le voci delle ultime settimane, il portiere è ritenuto una delle certezze del nuovo Spezia di Massimiliano Alvini, un pilastro da cui ripartire e su cui la dirigenza ha sempre puntato per il presente e il futuro delle Aquile.

Una cessione del portiere polacco non è nei piani del club, che potrebbe ragionare su un addio solo in caso di una super offerta, che fin qui ancora non è ancora arrivata. Dragowski è ritenuto un leader, un giocatore che può fare la differenza nella rosa e che soprattutto tiene alla causa spezzina, come più volte dimostrato lo scorso anno, con il recupero record dopo il terribile infortunio di Verona e le diverse partite giocate nonostante una condizione precaria per alcuni problemi fisici. Il polacco è con la testa e con il cuore dentro il progetto delle Aquile, ha tanta voglia di rivalsa dopo la sfortunata scorsa stagione e gode della piena fiducia del gruppo e del nuovo tecnico, che non ha mai pensato ad uno Spezia senza l’ex Fiorentina in porta.

