Il Comune di Genova vende un maxi appartamento nel palazzo firmato da Coppedé

Genova. Il Comune di Genova mette in vendita un appartamento di proprietà dell’amministrazione in un prestigioso palazzo in zona Brignole. L’edificio, al civico 1 di corso Torino, all’angolo con via Tolemaide, è opera del noto architetto Gino Coppedé, padre di tanti eleganti stabili a Genova e in altre città italiane.

Il bando di avviso di gara pubblica per l’appartamento è stato pubblicato sull’albo pretorio comunale. Chi volesse partecipare con un’offerta e ne avesse i requisiti può farlo fino al 14 settembre 2023. Dopo quella data, con l’apertura delle buste, si saprà se l’abitazione avrà interessato o meno qualche investitore.

» leggi tutto su www.genova24.it