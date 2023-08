Incidente in A26, 8 chilometri di code tra Voltri e Masone: giornata da incubo per il nodo di Genova

Genova. Non si ferma la giornata da incubo delle autostrade genovesi: nel primo pomeriggio, infatti, si è verificato un altro incidente questa volta sulla A26, per fortuna senza feriti gravi, tra il bivio con la A10 e il casello di Masone in direzione di Alessandria.

Ancora da capire le dinamiche e i mezzi coinvolti: nel frattempo sulla tratta si sono formate code per almeno 8 chilometri, in aumento nell’ora in cui scriviamo. I disagi sono ampliati dalla gran numero di veicoli che oggi stanno viaggiando sulle nostre autostrade.

