Negli ospedali della Liguria scatta la campagna anti aggressioni: “Offendere un operatore di questa struttura è un reato”

Liguria. Nei primi sei mesi del 2023 le aggressioni denunciate da operatori sanitari in Liguria sono state 331. Nel 2022, lungo tutti i 12 mesi, sono state 536 di cui la metà negli ospedali genovesi. Un trend quindi che, se sarà confermato, si presenterà come in deciso aumento. La tendenza preoccupante ha portato i vertici della sanità regionale a intervenire.

Le violenze nei confronti di infermieri, medici e operatori – che siano fisiche o verbali – sono in aumento anche in Liguria. Per questo la Regione ha deciso di intervenire con una campagna di sensibilizzazione incentrata su alcune locandine da affiggere all’interno di ospedali e ambulatori.

