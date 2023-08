Nel solo mese di luglio 438 persone in difficoltà economica aiutate dai volontari della Croce rossa

Sono 438 in totale le persone in difficoltà economica aiutate dalla Croce Rossa della Spezia nel solo mese di luglio, attraverso la distribuzione di generi alimentari, prodotti per l’igiene personale, materiale didattico per i ragazzi in età scolare e giocattoli per i più piccoli. L’attività dei volontari CRI nel centro di assistenza di via Parma 11/b non si è fermata neanche quest’estate, anzi si è ulteriormente rafforzata per far fronte alle numerose richieste di aiuto che arrivano ogni giorno da parte di nuclei familiari in difficoltà.

Più nel dettaglio, tra giugno e luglio di quest’anno la Croce Rossa ha distribuito complessivamente 5,8 tonnellate di alimenti e materiali per la pulizia. A giugno 113 nuclei familiari si sono rivolti ai volontari CRI per ricevere aiuto (per un totale di 361 persone), mentre a luglio sono stati 132 (per un totale di 438 persone). Continua anche l’attività del call center del punto di ascolto CRI, rivolto alle persone che anche solo momentaneamente si trovano in condizione di bisogno, in modo da comprendere le loro esigenze e decidere di conseguenza il tipo di assistenza migliore. I volontari della Croce Rossa non si limitano a distribuire generi di prima necessità, ma cercano anche di venire incontro alle altre esigenze delle famiglie: come nel caso di due madri incinte a cui nei giorni scorsi sono stati forniti elementi di corredo (passeggino, lettino, ecc.) e vestiti per i nascituri. In più sono numerosi i casi in cui i volontari si occupano dell’accompagnamento e dell’assistenza, soprattutto nei confronti di persone anziane, per visite sanitarie e il disbrigo di pratiche burocratiche.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com