No alla caccia con arco e frecce, animalisti in piazza: “Basta con le pratiche medievali”

Liguria. Circa 200 persone sono scese ieri pomeriggio in piazza De Ferrari, a Genova, per protestare sotto il palazzo di Regione Liguria contro la legge regionale che prevede l’utilizzo di arco e frecce per la caccia su tutto il territorio regionale e l’ampliamento della stagione venatoria contro i cinghiali.

“Non siamo più nel medioevo – commentano ai microfoni di Genova24 – questa modalità di caccia garantisce solo una cosa, vale a dire sofferenza agli animali che prima di morire per ore vengono dissanguati dai dardi”.

