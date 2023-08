Rapallo: l’arte del mortaio trionfa grazie a “Siamo gente di mare”

A Rapallo, nell’ambito della manifestazione Expo Tigullio, presso il Chiosco della Musica in passeggiata a mare, si è svolta l’edizione 2023 di Pesto on the Bay, l’evento a cura dell’Associazione culturale Siamo gente di Mare, una realtà molto nota sul territorio per le molteplici iniziative di carattere culturale, ambientale ed enogastronomico di qualità.

Protagonista assoluto il mortaio ligure, attraverso il quale, da secoli, passano tradizioni, storie, mestieri e, soprattutto, tante ricette straordinarie. Tra queste, ovviamente, il pesto tradizionale genovese, la salsa più famosa al mondo, della quale Roberto Ciccarelli, fondatore dell’Associazione insieme a Stefania Passaro, è un vero esperto, tanto da essere considerato il Re del Pesto persino dallo chef stellato Peppe Guida.

