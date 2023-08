Ruba nelle auto in sosta e si ferisce con i vetri rotti, la polizia lo ferma grazie a una t-shirt

Genova. La Polizia di Stato di Genova ha arrestato in flagranza del reato di furto aggravato un 25enne, già noto alle forze dell’ordine per i numerosi precedenti. Nella serata di ieri è giunta al 112 la segnalazione di due turisti. Qualcuno aveva rubato all’interno della loro auto, in sosta, nella zona di via Delle Fontane, in centro.

Gli operatori delle volanti dell’UPGSP sono arrivati sul posto e hanno notato alcune di tracce di sangue nell’auto e su un vetro rotto con un martelletto, poi trovato per terra.

