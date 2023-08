‘Santa’: donna ferita al cranio, presente la polizia

Una donna soccorsa dalla Croce Rossa Italiana per un trauma al cranio questa sera alle 21 circa a Santa Margherita Ligure in via Pescino. Presente la polizia di Stato. La privacy (in questo caso) impedisce di sapere il motivo del lieve trauma subito dalla signora, un codice giallo poi derubricato in verde. Forse una caduta?

Di positivo l’immediata presenza delle pattuglie della polizia di Stato, forse per monitorare altre iniziative in programma, attive per prevenire episodi spiacevoli che si sono registrati in Riviera.

