Tacpay, la app che garantisce la mancia al cameriere e sta spopolando a Monterosso

La mancia a portata di qr code per garantirla a chi presta un servizio e che sta spopolando alle Cinque Terre, in particolare a Monterosso dove in poco tempo le strutture che ne usufruivano sono passate da tre a venti. Il sistema è stato sviluppato nell’applicazione Tackpay e l’idea però nasce a pochi chilometri dal confine spezzino. A darle maggior valore è anche chi la ha ideata: Matteo Tranchida un ex cameriere stagionale che per mantenersi gli studi di Economia e Commercio ha imparato a conoscere benissimo vizi e virtù del settore turistico. Lo spunto è stato condiviso e sviluppato con Giacomo Lagostena, Davide Barbieri e Alessandro Casazza tutti originari di Chiavari e Lavagna.

L’innovazione di Tackpay sta proprio nel fatto che la mancia diventa elettronica e supera alcune situazioni spiacevoli: mance rubate perché in vista, oppure i clienti stranieri molto più affezionati a questo tipo di riconoscimento per il lavoro svolto.

