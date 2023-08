A Montemarcello “Concerto in bianco e blu” diretto dal maestro Michaël Cousteau

Si terrà venerdì 18 agosto alle 21.30 in Piazza XIII Dicembre a Montemarcello, l’atteso evento musicale “Concerto in bianco e blu per Montemarcello – Liguria: una terra ispiratrice” promosso e prodotto dal Comune di Ameglia e diretto dal Maestro Michaël Cousteau, direttore d’orchestra francese di fama internazionale che dal 1985 trascorre le sue estati in questo scenografico luogo del territorio amegliese, tra i Borghi più belli d’Italia. Cousteau per l’occasione dirigerà l’Orchestra dell’Associazione Orchestra lirico sinfonica Teatro del Giglio APS eseguendo le arie più amate del repertorio classico.

“La presenza a Montemarcello di un importante direttore d’orchestra di Parigi, come Michaël Cousteau, ha fatto scaturire l’idea di un omaggio musicale al paese e alle terre sul Magra che si affacciano sulle montagne di Carrara – ha dichiarato Marzia Ratti, Assessore alla Cultura del Comune di Ameglia –. Il marmo e il mare sono le due immagini che si uniscono e danno il titolo al ‘Concerto in bianco e blu’ che vuol ricordare e rinnovare la grande tradizione musicale che si è ispirata nel tempo alle coste del Mar Ligure. Si tratta di un progetto annuale che inizia quest’anno ma che potrà caratterizzare anche le prossime estati”.

