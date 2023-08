Area ex Ip, il Comune esercita i poteri sostitutivi: via alla nuova progettazione e poi alla bonifica

Il Comune della Spezia ha avviato ufficialmente la procedura dell’esercizio dei poteri sostitutivi per la realizzazione di una parte della bonifica dell’area ex Ip. Grazie ai circa 6,4 milioni di euro provenienti dal capitolo “Bonifica del suolo dei siti orfani” del Pnrr e messi a disposizione dalla Regione Liguria a seguito della rimodulazione degli interventi di bonifica della ex Sicam di Santo Stefano Magra, l’amministrazione comunale spezzina può infatti dare il via a tutta una serie di procedure che porteranno sino alla ripresa dell’intervento di bonifica dell’area compresa tra Fontevivo e Antoniana.

Oltre all’esercizio dei poteri sostitutivi attribuiti al Comune dall’articolo 250 del Codice dell’ambiente, a seguito di avvenuta previa escussione della polizza fideiussoria prestata a garanzia delle attività di bonifica dell’area, e attualmente in contestazione, Palazzo civico ha stabilito di eseguire la progettazione tramite procedura di gara utilizzando il finanziamento regionale di 160mila euro e di dare in seguito il via alla bonifica (non appena sarà acquisito il finanziamento da 6,4 milioni). Inoltre gli uffici eserciteranno i poteri di rivalsa.

Così viene in qualche modo scavalcato un lungo iter amministrativo avviato ormai oltre otto anni fa e bloccato da vicende giudiziarie. Era infatti il dicembre del 2015, quando l’amministrazione comunale aveva iniziato a sollecitare la ripresa dei lavori di bonifica e aveva in seguito provveduto all’escussione della polizza fidejussoria di circa 8 milioni di euro prestata da Immobiliare Helios a garanzia dei lavori, attraverso la compagnia Atradius. Ma al provvedimento fece seguito un atto di citazione in giudizio nei confronti del Comune per la contestazione dell’inadempimento, con conseguente causa legale tutt’ora pendente.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com