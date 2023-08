Azione incontra l’assessore all’Ambiente Casati

Questa mattina una delegazione del direttivo di Azione La Spezia ha incontrato l’Assessore Kristopher Casati, con delega all’Ambiente, alla Cura e Decoro della Città, al Ciclo dei Rifiuti e alla Transizione Ecologica (insieme a Energia, Trasporto Pubblico, Mobilità, Verde e Igiene Pubblica).

“Anche all’indomani di un’importante manifestazione come il Palio del Golfo – si legge in una nota del partito – (in cui quest’anno, per la prima volta, è stata impiegata anche una barca antinquinamento della ditta Sepor per la bonifica delle acque antistanti la passeggiata Morin, insieme al consueto dispiegamento di personale e mezzi di pulizia), il Comune della Spezia dimostra di essere un’eccellenza in termini di decoro urbano e gestione dei rifiuti. Un progetto o, meglio, un sistema di gestione dei rifiuti avviato nel 2017 con diverse misure e implementazioni, quali i cassonetti intelligenti con controllo degli accessi e sportello di conferimento da 40 litri (il prototipo dei quali, adesso in via d’adozione in altre città, come Siena e Genova, è stato fortemente voluto e pensato dall’Assessore Casati) o il sistema di tariffazione puntuale che premia il merito con sgravi economici per i cittadini più virtuosi”.

La nota di Azione prosegue: “Questo sistema (preso ad esempio sia a livello regionale che nazionale, n.d.s.), spiega l’Assessore, è frutto di anni di lavoro ed esperienza, ma soprattutto della volontà di adattare i vecchi sistemi alla realtà spezzina, mutata nel tempo (basti pensare alle implicazioni sul piano di raccolta e conferimento dei rifiuti che le numerose attività di affittacamere, non semplici da gestire, comportano). Grazie a questo importante lavoro di studio e pianificazione, l’attuale sistema misto (porta a porta e isole ecologiche) ha permesso di abbassare la tariffa per i cittadini del 32 per cento, portando La Spezia ad essere il Comune meno caro della Regione in termini di tariffa al cittadino per pulizia e raccolta rifiuti, e la quota di raccolta differenziata è salita dal 62 per cento del 2016 al 79 per cento del 2022. Sono aumentati inoltre i servizi offerti alla comunità, tra cui un incremento dei passaggi giornalieri di mezzi di raccolta ed igienizzazione, operatori ecologici sempre disponibili in ogni settore della città (divisa in 66 quadranti funzionali alla raccolta dei rifiuti, ognuno dei quali costantemente assegnato ad uno o più operatori), pulizie programmate nei diversi quartieri cittadini (ogni sabato) unitamente a nuovi progetti in sperimentazione ed evoluzione, come la macchina “mangia plastica” di reverse vending in piazza Concordia, che restituisce 1 centesimo di sgravo tariffario al cittadino per ogni bottiglia di plastica conferita e destinata al riciclo”.

“Molto importante, spiega l’assessore, anche il rapporto col cittadino: esistono diversi canali di comunicazione, a partire dai social, per segnalare direttamente all’amministrazione comunale e all’assessore stesso eventuali situazioni di criticità, che verranno affrontate tempestivamente grazie anche al “telefono rosso”, un recapito che il responsabile di ogni turno di pulizia porta sempre con sé (anche in reperibilità 24h) per gestire in tempo reale ogni necessità – aggiungono dal partito -. Infine, anche quest’anno non mancano progetti e iniziative: grazie anche ai circa 800 mila euro risparmiati con la raccolta differenziata, è stato possibile introdurre nuovi servizi, quali la pulizia al di sotto dei cassonetti, il presidio dei cestini stradali prolungato fino alle 2 di notte in estate, 3 passaggi giornalieri alle isole ecologiche e il rinnovamento del parco mezzi puntando anche all’elettrico. A fine anno, inoltre, prenderà il via un ulteriore e importante progetto di decoro urbano (attualmente in fase di definizione finale) a cui potranno accedere anche i privati cittadini. Azione La Spezia accoglie con compiacimento i risultati di questa gestione e attende lo sviluppo degli ulteriori nuovi progetti”.

