Azione: “Problema delle disabilità è trasversale e non può essere risolto a livello di un’unica forza politica”

Con Gianfranco Taccani, il proprio addetto provinciale alla invalidità e agli handicap Gianfranco Taccani, Azione La Spezia ha partecipato al convegno/dibattito, organizzato il 4 agosto a Brugnato, dalla Lega sulla disabilità e terzo settore. Un sicuro apprezzamento per il lavoro svolto nell’organizzare un evento di sicuro e grande successo da parte di Luna Blu grazie a una presenza estesa dal livello locale a quello europeo, passando dal parlamento e dal governo con cui si è presentata in forze la Lega, in un momento come quello attuale di profondo cambiamento della legiferazione sull’argomento, legata agli obblighi del PNRR entro il 2024. “Si è svolto un acceso dibattito, che a causa del protrarsi degli argomenti non ha avuto ancora una chiusura, ma si è chiarito tra i partecipanti che il problema delle disabilità è trasversale e non può essere risolto a livello di un’unica forza politica. Si è optato per poter continuare nel prossimo futuro un serio e coerente dibattito dove poter inserire i contributi di tutti indipendentemente dalla forza politica di appartenenza. In particolare si sottolinea la trattazione dell’argomento legge 508/88 e 509/88 e relative conseguenze sul portatore della disabilità, trascuratezza di Trenitalia sulle difficoltà e problematiche sulla mobilità degli invalidi, disallineamento locale della Provincia di La Spezia sui diritti degli handicappati e sulle barriere architettoniche negli studi medici convenzionati con la ASL 5 Spezzina”, si legge nella nota di Azione.

