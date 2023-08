Borghetto, ciclista colto da malore muore sull’Aurelia

Borghetto Santo Spirito. Tragedia sulle strade del ponente savonese per la morte di un ciclista avvenuta nel pomeriggio di oggi sulla via Aurelia a Borghetto Santo Spirito.

Secondo quanto appreso, intorno alle 18.00, un anziano di 87 anni residente a Villanova d’Albenga, in sella alla bici è caduto improvvisamente mentre stava percorrendo il tratto all’altezza del Capo, vicino al confine con Ceriale. All’altezza della prima curva in direzione ponente, nel tratto in salita, il tragico malore e la caduta lungo la carreggiata.

