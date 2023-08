Camogli: “La bandiera Lilla e la convivenza moto-pedoni”

Da Tito Degregori, Comitato difesa centro storico Camogli

L’apertura del marciapiedi a monte di via Colombo a Camogli comporta qualche valutazione che sottoponiamo all’amministrazione, nella speranza che migliori la situazione. Nel vecchio vialetto dei “carrubi” (a parte la zona ignobile con il fondo in ghiaia) i pedoni convivono con una pessima pavimentazione e il posteggio delle moto. Il nuovo marciapiedi lato monte (con lievi ma pericolosi dislivelli con il passaggio che immette nei box interrati) sfocia in un budello dove occorre convivere con le moto, in questo periodo posteggiate anche sui due lati; cosa non nuova, ma in ogni caso pericolosa per più motivi. Ricordo, con ironia, che Camogli è bandiera lilla per l’attenzione posta alle disabilità.

