Chiavari: sopralluogo dei Ris nella barberia di corso Dante

Omicidio di Mahmoud, il giovane egiziano ucciso e mutilato per dare un avvertimento ad altri connazionali vittime di quello che si può ipotizzare un vero e proprio racket delle barberie (e forse altro). Oggi sopralluogo del Ris per trovare eventuali tracce nell’appartamento di via Vado a Sestri Ponente dove è avvenuto il delitto. Sarebbero state rilevate tracce di sangue che verranno sottoposte a esami di laboratorio.

Successivamente i tecnici del Ris si sono spostati in corso Dante 60 a Chiavari dove i due assassini, Abdelwahab Ahmed Gamal Kamel, detto “Tito” e da Mohamed Ali Abdelghani Ali, detto “Bob”, avrebbero mutilato il cadavere di cui ancora non è stata trovata la testa. Il corpo della vittima è giunto da Genova a Chiavari chiuso in una valigia e su un taxi. Altra ipotesi che il corpo sia stato mutilato alla foce dell’Entella, ma i due assassini in questo caso avrebbero aumentato il rischio di essere sorpresi. Altra ipotesi: la testa potrebbe essere stata tagliata a Sestri per consentire la sistemazione del corpo nella valigia.

