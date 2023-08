Città di Savona al “Bacigalupo”. L’assessore Rossello: “Aria positiva, ulteriore passo avanti per il recupero”

La notizia del Città di Savona al “Bacigalupo”, dove avrà sede e svolgerà gli allenamenti, è stata accolta con piacere dall’amministrazione comunale. “L’accordo tra i gestori del Bacigalupo e il città di Savona è una bella notizia ed un ulteriore passo in avanti nel percorso per il pieno recupero del Bacigalupo”, ha dichiarato l’assessore allo sport Francesco Rossello.

Rossello ha elogiato lo spirito di collaborazione tra il club e le due società che si sono aggiudicate il bando per l’impianto (Savona Rugby e Amatori Calcio Savona): ” Ci tengo a ringraziare i gestori dell’impianto e la dirigenza del città di Savona che si sono messi a disposizione – prosegue -. In queste settimane abbiamo lavorato in silenzio con l’obiettivo comune di voler raggiungere questo risultato”.

