Diocesi: tornano i giovani dalla GMG di Lisbona

I giovani che hanno preso parte alla Giornata Mondiale della Gioventù di Lisbona stanno tornando. Una parte di questi, cioè i giovani del Cammino Neocatecumenale della Liguria, in particolare di Sestri Levante e Chiavari, ieri hanno partecipato all’incontro vocazionale con Kiko Arguello, P. Mario Pezzi e Asunçion (l’équipe che porta avanti questa realtà ecclesiale nel mondo e presente in diocesi) e oggi si trovano a Siviglia per concludere il pellegrinaggio il giorno 11 agosto.

Sono state giornate molto intense, con incontri, celebrazioni eucaristiche, condivisione dei momenti belli e di quelli più faticosi legati al caldo, a qualche disguido nell’organizzazione locale ma sempre nell’ottica di incontrare Gesù Cristo risorto nella propria vita e avere sempre più chiara la propria vocazione, quale che essa sia.

