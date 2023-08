Eccellenza, una buona Cairese cede 3 a 1 contro l’Alba. Sassari in goal

Prima amichevole stagionale per la Cairese, squadra che punta al salto in Serie D. Emblematica la campagna abbonamenti con lo slogan “Per tornare granDi”. Finalmente un club che dichiara a gran voce l’obiettivo ambizioso! L’avversario di oggi era l’Alba, squadra che milita nel campionato di Serie D.

C’era grande curiosità per capire se la fascia da capitano sarebbe andato a una new entry o a uno dei pochi veterani rimasti. Per la prima uscita stagionale, la scelta ricade sulla seconda opzione. Fascia sul braccio di Emanuele Boveri, il vice è Davide Sancinito.

