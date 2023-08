Ferragosto al tempo dei Romani: visita guidata in Anfiteatro a Luni

Sabato 12 agosto alle 18 in Anfiteatro a Luni si svolgerà una visita guidata gratuita tematica sul ferragosto al tempo dei romani, curata da ARTEmisia Servizi Culturali. ll giorno di Ferragosto nell’antica Roma indicava le ferie di Augusto, ossia un periodo di riposo ma anche di divertimento che tutti i romani trascorrevano insieme alle feste agostane. Ferragosto nasceva con il Consualia, un periodo di festeggiamento dedicato al dio della terra e della fertilità, che iniziava il primo agosto e che spesso durava anche per tutto il mese. In questo arco temporale venivano svolte diverse celebrazioni e corse tra i cavalli. La visita sarà l’occasione per approfondire questi interessanti argomenti e terminerà con un aperitivo facoltativo alla “Baracchetta”. La prenotazione è obbligatoria. Per info e prenotazioni: anfiteatrodiluni@gmail.com; 3336118748 ( dal mercoledì alla domenica dalle10 alle 13 e dalle 15 alle 18.30)

L’articolo A Castelnuovo si ride con Daniele Raco proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com