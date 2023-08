Geo Barents, lo staff: “Naufraghi in situazioni critiche, ma le autorità italiane continuano ad assegnarci porti lontani giorni di navigazione”

“Ieri, nel primo pomeriggio, abbiamo captato una conversazione tra due barche, o due che fingevano di esserle, che parlavano di una barca di migranti alla deriva. Nessuno ha risposto alle nostre chiamate, né ha detto che avrebbe soccorso i naufraghi, quindi siamo andati a cercare l’imbarcazione e dopo un po’ l’abbiamo trovata, anche grazie al velivolo di appoggio inviato da Sea Watch. Abbiamo soccorso 47 persone, nel frattempo era arrivata la sera e la luce calava: abbiamo chiesto se ci fossero altre persone in mare e ci hanno detto che tre erano uscite fuoribordo per spingere la barca. Erano disperati, dopo 6 giorni in mare”. Così Juan Matias Gil, coordinatore delle attività di ricerca e soccorso di Medici senza frontiere a bordo della Geo Barents, racconta il difficile soccorso della scorsa notte e le condizioni mediche dei 49 sopravvissuti, attesi nel porto della Spezia nella giornata di venerdì.

“Abbiamo portato a bordo i naufraghi: eravamo vicino alla piattaforma petrolifera Miskar, in acque Sar maltesi, ma nessuno ha attivato un meccanismo di ricerca. Quindi – prosegue Gil – lo abbiamo fatto noi, e quando ci siamo attivati siamo stati chiamati per una potenziale persona in mare. Ci siamo avvicinati con le lance e l’abbiamo recuperata e continuando la ricerca abbiamo trovato un’altra persona che era appesa a una colonna della piattaforma e si è lanciata in mare quando ci ha visto. Purtroppo non abbiamo trovato la terza persona: il buio rendeva praticamente impossibili le ricerche”.

