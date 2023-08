I tassisti genovesi: “Nessuna carenza, non servono nuove licenze”. Cosa cambia col nuovo decreto

Genova. “Se Bucci ritenesse che a Genova non ci sono abbastanza taxi e volesse aumentare il numero di licenze, potrebbe farlo domani mattina. Ma secondo noi può dormire sonni tranquilli“. Così Valter Centanaro, presidente della Cooperativa Radio Taxi che riunisce la maggior parte dei tassisti genovesi, commenta le novità introdotte dal Governo col decreto asset, duramente contestato dai sindacati di categoria ancora prima dell’approvazione.

Ma cosa stabilisce esattamente il provvedimento che dovrà essere poi convertito in legge? In realtà, alla fine dei conti, l’unico punto su cui interviene l’esecutivo non va a rivoluzionare lo stato di fatto: i Comuni capoluogo di provincia o sede di un aeroporto internazionale (oppure le Città metropolitane) possono emanare bandi per incrementare del 20% le licenze esistenti “in via sperimentale” e “con una durata non superiore ai 12 mesi, prorogabili per un massimo di ulteriori 12 mesi” allo scopo di “fronteggiare periodi di straordinario incremento della domanda”. Bandi che saranno aperti a “nuovi operatori“, anche internazionali. Ed è questo il punto che spaventa di più i tassisti, preoccupati dalla concorrenza delle multinazionali. D’altra parte è saltata la norma che avrebbe permesso il cumulo delle licenze definitive, con possibilità di vendere le licenze a soggetti terzi abbassandone il valore.

