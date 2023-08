Luci ed ombre per la New Racing for Genova al Rally Valli Oltrepò

Genova. Bicchiere mezzo pieno per la scuderia New Racing for Genova al 2° Rally Valli Oltrepò, disputato nel fine settimana a Casteggio, con due vetture al traguardo finale su tre partite. L’unica a non aver concluso la gara è stata la Skoda Fabia R5 di Andrea Gonella ed Erika Badinelli, che hanno salutato la compagnia nella prima prova speciale per via di una toccata rimediata sull’asfalto bagnato.

Il sodalizio presieduto da Laura Bottini si è comunque consolato con il buon decimo posto assoluto finale ottenuto dall’altra Skoda Fabia R5 iscritta, quella portata in gara da Alberto Biggi e Alice Caprile, autori di una gara tutta sostanza in cui, oltre ad aver fatto un’esperienza interessante e divertente, hanno badato a portare in fondo onorevolmente e senza danni il loro mezzo.

