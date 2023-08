Odissea al pronto soccorso del Villa Scassi, Asl 3: “Troppi accessi impropri, serve un filtro sul territorio”

Genova. Dodici ore per farsi visitare al pronto soccorso del Villa Scassi con un codice arancione per un’arteria occlusa. Il caso denunciato da Elena Bartucci, residente a Busalla, riaccende i riflettori sulla situazione critica del sistema di emergenza-urgenza, a Genova come nel resto d’Italia. “Sicuramente il signore ha aspettato troppo e questo è fuori di dubbio – replica Maria Caltabellotta, direttrice sanitaria della Asl 3 – ma credo sia necessario iniziare a cambiare ottica e valutare tutto ciò che l’azienda sta facendo per evitare l’accesso in maniera appropriata al pronto soccorso”.

“Se facciamo un’analisi abbiamo ben chiaro che più del 65% dei soggetti che vanno a occupare quella sala d’attesa non dovrebbero esserci – interviene Gianlorenzo Bruni, direttore sociosanitario facente funzione e direttore del Distretto 10 -. Questo va ad aggravare i tempi per prendere in carico anche gli altri pazienti. Il ministero della Salute dovrebbe pensare a due azioni. La prima ricetta è un filtro da parte del territorio, per far sì che i codici bianchi, parte dei verdi e qualche azzurro trovino risposta da parte dell’assistenza primaria. La seconda ricetta è la presa in carico dei pazienti cronici, molti dei quali sono anziani: non dobbiamo aspettare che le malattie si riacutizzino, bisogna prevenire e rispondere in anticipo”.

» leggi tutto su www.genova24.it