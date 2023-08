Omicidio Mahmoud, il lungo sopralluogo del Ris: trovate tracce di sangue nell’appartamento di via Vado

Genova. E’ durato circa 4 ore e mezza il sopralluogo del Ris di Parma nell’appartamento di via Vado a Sestri ponente, dove secondo gli investigatori del nucleo investigativo dei carabinieri è stato ucciso Mahmoud Abdalla, il ragazzo egiziano di 18 anni ammazzato e poi mutilato dal suo ex datore di lavoro Abdelwahab Ahmed Gamal Kamel, detto “Tito” e da Mohamed Ali Abdelghani Ali, detto “Bob”, fratello del co-titolare Aly, che al momento dell’omicidio era in vacanza in Egitto.

Secondo quanto emerso durante le lunghe indagini tecniche i carabinieri dei Ris hanno rilevato alcune tracce di sangue che ora saranno analizzate in laboratorio. L’appartamento era stato completamente ripulito dopo l’omicidio ma gli strumenti a disposizione del reparto investigazioni scientifiche dell’Arma hanno consentito di repertare comunque elementi utili alle indagini coordinate dalla pm Daniela Pischetola.

