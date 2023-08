Parco dell’Aveto: le iniziative della settimana

Dal Cea (Centro Educazione Ambientale) del Parco dell’Aveto

Giovedì 10 presso il Centro Visite del Parco a Rezzoaglio gli educatori del Parco organizzano un Laboratorio di riciclo creativo per bambini. Durante il laboratorio i ragazzi potranno sperimentare praticamente i diversi modi per riutilizzare materiali destinati alla discarica e alla raccolta differenziata trasformandoli in giocattoli ispirati alla natura. Il laboratorio costituisce uno spazio di condivisione gestito dagli stessi partecipanti in collaborazione tra di loro e con gli operatori del progetto per realizzare piccoli a partire dal riciclo di materiali di facile reperimento nelle case degli stessi ragazzi (rotoli di cartone, giornali, ecc.).

