Piattino a due euro, parla la titolare dell’osteria: “Ne ho portati 4, è lavoro in più. Lucarelli? Valuto azioni legali”

Finale Ligure. È bastato un post, un semplice post pubblicato sulla pagina facebook di un volto noto della televisione italiana e il telefono di Ida Germano, titolare dell’Osteria del cavolo di Finalborgo, ha iniziato a squillare come mai prima d’ora. Dall’altra parte della cornetta non c’erano dei clienti che volevano prenotare un tavolo, ma giornalisti da tutta Italia ansiosi di farle delle domande.

Stiamo parlando di una piccola osteria a conduzione familiare, situata nel cuore di Finalborgo, uno dei borghi più belli d’Italia, che dalla sera alla mattina si è ritrovata alla ribalta di tutte le cronache nazionali. Il motivo? Quel “piattino condivisione” fatto pagare due euro nel luglio scorso ad una famiglia che aveva mangiato all’osteria. La foto dello scontrino, non si sa come, è finita nelle mani della Lucarelli, che qualche settimana dopo ha deciso di pubblicare tutto sulla sua pagina facebook, evidenziando anche i 18 euro chiesti per un piatto di trofie.

» leggi tutto su www.ivg.it