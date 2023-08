Pietro Rosa “torna” alle sue Cinque Terre. La mostra, l’openining in jazz, le visite guidate

Pietro Rosa e le Cinque Terre. C’è una chimica decisamente molto forte alla base di questo legame: nemmeno vicino alla morte nel 1995, Rosa seppe disfarsi dell’antica consuetudine di riempirsi le tasche di rosmarino, timo e altre essenze, come mosso dall’idea inconfessata di trasformarle in colore o viceversa. A cent’anni esatti dalla nascita dell’artista, una mostra retrospettiva al Castello di Riomaggiore, dal 10 agosto al 10 settembre, per celebrare il legame tra un artista e la sua patria elettiva. La mostra “Pietro Rosa. Il Richiamo delle Cinque Terre” è a cura di Matteo Fiorino, Archivio Pietro Rosa, con il patrocinio del Parco Nazionale delle Cinque Terre del Comune di Riomaggiore e del Parco Letterario Eugenio Montale e delle Cinque Terre.

Gli eventi:

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com