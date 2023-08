Prosegue un’estate di sole e calda “il giusto”. Da venerdì temperature di nuovo sopra i 31°

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo serale. Nello specifico su Riviera di levante cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale. Venti deboli dai quadranti sud-orientali; Zero termico nell’intorno di 3750 metri. Mar Ligure di Ponente poco mosso; Mar Ligure di Levante da mosso a poco mosso. Anche alla Spezia persiste dunque il bel tempo che si protrarrà per tutta la settimana con nuova risalita delle temperature massime nella giornata di venerdì quando si registreranno picchi di 31°. Oggi però non si andrà oltre i 28°, domani e giovedì non si supereranno i 26°. Venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Mare poco mosso.

L’articolo A Castelnuovo si ride con Daniele Raco proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com