Sestri: Valentina Ghio lascia il Consiglio comunale

È notizia di questa sera che l’onorevole Valentina Ghio, ex sindaco di Sestri Levante ed eletta lo scorso giugno nel consiglio comunale della Bimare come capolista del gruppo “Sestri per tutti – Un passo avanti”, si sia dimessa dall’incarico di consigliere. La notizia, diffusa sui social e sui alcuni media, ci è stata appena confermata dai vertici dell’amministrazione comunale sestrese, nella persona del sindaco Francesco Solinas.

L’onorevole Ghio, dunque, venerdì prossimo 11 agosto non siederà più al banco dell’opposizione; il suo posto sarà occupato da Gabriele Ovindo, già consigliere comunale con delega allo sport nella passata consiliatura, primo tra i non eletti alle scorse elezioni dopo Marcello Massucco, Ghio, Maria Elisa Bixio e Roberto Montanari. Una new entry, quindi, dopo l’uscita di Ghio, che ha preferito evidentemente concentrare l’attenzione sui suoi rilevanti impegni a Roma.

