Domenica 10 settembre, dalle 7 alle 19, gli spezzini si troveranno di fronte a un mercatino del venerdì straordinario, non solo per il giorno in cui si svolge, ma anche per la sua posizione. Ieri la giunta comunale ha infatti autorizzato lo svolgimento di un mercato di recupero in Passeggiata Morin e ai Giardini pubblici riservato agli operatori titolari di posteggio nel mercato settimanale di Viale Garibaldi.

La decisione è stata presa su sollecitazione delle associazioni di categoria per recuperare le ore di lavoro perse dagli ambulanti in occasione delle tre partite casalinghe dello Spezia giocate di venerdì durante lo scorso campionato. Si tratta di tre turni compresi tra marzo e aprile scorsi: l’indimenticabile Spezia – Inter del 10 marzo, finita 2-1 per gli aquilotti, Spezia – Lazio del 14 aprile e Spezia – Monza del 28 aprile, finite entrambe con una sconfitta per la squadra di Semplici, rispettivamente per 0-3 e 0-2.

In corrispondenza di quelle partite il mercatino del venerdì subì altrettante chiusure anticipate per questioni di ordine pubblico e mobilità e pertanto le associazioni di categoria hanno avanzato la richiesta di svolgere “un mercato straordinario al fine di recuperare le ore di lavoro perse” e durante gli incontri intercorsi con l’amministrazione tra la fine di maggio e l’inizio di luglio è stato proposto il mese di settembre come periodo in cui effettuare la data straordinaria, piazzando le bancarelle tra la Morin e i Giardini.

Oltre ad approvare lo svolgimento del mercatino, rivolto solamente ai titolari di stallo nel mercato settimanale del venerdì, la giunta ha dato mandato agli uffici di svolgere un sondaggio per definire il numero esatto degli operatori partecipanti, visto che alcuni potrebbero essere impegnati in altre manifestazioni, così da poter definire nel dettaglio quali aree adibire a mercato domenica 10 settembre.

L’articolo Un mercatino straordinario in Passeggiata Morin e ai Giardini: appuntamento al 10 settembre proviene da Città della Spezia.

