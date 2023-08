Una voce e quattro sax per il viaggio in Liguria di Richard Wagner

Sabato 12 agosto alle 21.15 in Piazza della Pace a Santo Stefano di Magra, per il XXIX Festival provinciale “I Luoghi della Musica”, si terrà “Wagner in Liguria” (Un rocambolesco prodigioso viaggio), originale e affascinante spettacolo di teatro/musica che vedrà protagonisti l’attore Roberto Alinghieri (voce recitante) e l’Exclusive Saxophone Quartet formato da Valentina Renesto (sax soprano), Olga Costa (sax alto), Francesca Simonelli (sax tenore) e Stefano Angeloni (sax baritono). Spettacolo a ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, senza prenotazione.

Di cosa tratta “Wagner in Liguria”? … Siamo nel 1853, Wagner attraversa una grave crisi di ispirazione artistica, non riesce più a comporre da tempo. Aspettare? Sperare? Forse qualcosa si può fare… cercare di stanarla con stimoli nuovi, paesaggi nuovi, suoni nuovi, nuove conoscenze… Forse un viaggio! E così Wagner parte per un gran tour. Dalla Svizzera raggiunge la Liguria, che gli riporta l’ispirazione, insieme a tanti inaspettati inconvenienti…

Lo spettacolo è organizzato dall’Associazione Gruppo Strumentale Hyperion e si avvale del contributo del Comune di Santo Stefano di Magra.

Il XXIX Festival Provinciale “I Luoghi della Musica” è realizzato con il contributo di Fondazione Carispezia nell’ambito del Bando Aperto 2023 nel settore Cultura e dell’Assessorato alla Cultura della Regione Liguria.

Il programma generale del Festival è consultabile sul sito: https://iluoghidellamusica.onweb.it/it

oppure sulla pagina facebook iluoghidellamusica.

