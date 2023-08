Acqua Andora, Rivieracqua: “Possibili problemi di approvvigionamento nei momenti di massimo prelievo”

Andora. Nuovi, possibili problemi di approvvigionamento idrico ad Andora. Lo comunica, in una nota, la società Rivieracqua.

“Gli elevati consumi che si stanno registrando, unitamente alla limitata disponibilità di risorsa idrica in ragione della persistente siccità, stanno già determinando situazioni di difficoltà di approvvigionamento nell’entroterra della provincia di Imperia e, in particolare, nelle zone alte del comune di Imperia e del comune di Andora, soprattutto in coincidenza dei momenti di massimo prelievo”, si legge nel documento.

» leggi tutto su www.ivg.it