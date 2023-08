Aggredito ad Alassio, manifestazione della comunità marocchina ad Albenga: “Vogliamo giustizia”

Albenga. “Siamo qui per il nostro connazionale, picchiato senza motivo e mandato in ospedale. I colpevoli sono ancora in giro, nonostante siano stati ripresi durante una diretta Facebook. Vogliamo giustizia”. E’ quanto chiedono i rappresentanti della comunità marocchina di Albenga, che questo pomeriggio si sono ritrovati in piazza del Popolo per manifestare la loro solidarietà al loro connazionale aggredito e malmenato alle prime luci dell’alba del 31 luglio scorso.

Come ricordato dai manifestanti, l’episodio è avvenuto in diretta streaming: nel momento in cui è stato raggiunto dai suoi aggressori, il ragazzo era impegnato in un live su Facebook. E così il cellulare, rimasto acceso, ha documentato in presa diretta (solo audio, mentre la fotocamera inquadra un veicolo di fronte) l’intero accaduto.

